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Mash: отсудивший деньги у BMW россиянин на 150 млн руб. купит БПЛА для СВО

Mash: отсудивший деньги у BMW россиянин на 150 млн руб. купит БПЛА для СВО

Российский бизнесмен из Подмосковья, отсудивший у немецкого автоконцерна BMW 300 млн рублей, планирует потратить порядка 150 млн рублей на покупку дронов для бойцов, участвующих в специальной военной операции РФ.

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