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"Куда лезет этот шарлатан!": Пошедший против Трампа Макрон вызвал ярость среди французов

"Куда лезет этот шарлатан!": Пошедший против Трампа Макрон вызвал ярость среди французов

Пошедший против Трампа Эммануэль Макрон не нашёл поддержки среди французов. Напротив, он вызвал у них ярость в связи с тем, что Париж мешает мирному урегулированию и делает вид, что он - самая важная политическая фигура на шахматной доске мировой политики.

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