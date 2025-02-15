Пошедший против Трампа Эммануэль Макрон не нашёл поддержки среди французов. Напротив, он вызвал у них ярость в связи с тем, что Париж мешает мирному урегулированию и делает вид, что он - самая важная политическая фигура на шахматной доске мировой политики.