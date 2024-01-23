Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

С 2011 года в столице открылось 13 новых музейных площадок Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что по количеству музеев и выставочных залов столица является одним из мировых лидеров.
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