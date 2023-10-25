Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
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США обломались с БЖРК, теперь требуют закрыть СМП, запретить ТОС-2 и не только.

США обломались с БЖРК, теперь требуют закрыть СМП, запретить ТОС-2 и не только.

Вашингтонский обком во главе с самобеглым дедом стариной Байден-Байденым пошёл вразнос. В гибридной войнушке против России, развязанной Пятиугольником, наметилось явное поражение и на информационном поле, фейки себя исчерпали.

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Игорь
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