Вашингтонский обком во главе с самобеглым дедом стариной Байден-Байденым пошёл вразнос. В гибридной войнушке против России, развязанной Пятиугольником, наметилось явное поражение и на информационном поле, фейки себя исчерпали.
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