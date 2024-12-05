В Крыму назвали внеблоковый статус Украины основой для мира

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что внеблоковый статус, а также демилитаризация Украины должны стать основными пунктами в плане избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию, пишет агентство РИА Новости.
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