2ГИС добился признания незаконным удаления приложения из Google Play

Владелец 2ГИС в судебном порядке добился признания незаконным удаления приложения из Google Play, теперь Google обязан снова сделать его доступным для пользователей, сообщает РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии