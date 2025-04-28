8BitDo представила беспроводную мышь Retro R8 N Edition в стиле приставки NES

8BitDo представила беспроводную мышь Retro R8 N Edition в стиле приставки NESВ ноябре прошлого года компания 8BitDo выпустила прозрачную механическую клавиатуру Retro 87 в стиле классической игровой приставки Xbox и соответствующую тематике беспроводную мышь Retro R8.
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