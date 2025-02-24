Китай призвал США прекратить ошибочную практику, связанную с предложением американской стороной ввести ограничительные меры в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая

Пекин, 23 февраля /Синьхуа/ -- Китай в воскресенье призвал Соединенные Штаты прекратить свои ошибочные действия, связанные с предложением американской стороны ввести ограничительные меры в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая, продиктованным расследованием в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года.
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