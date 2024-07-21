До старта летних Олимпийских игр в Париже осталось совсем немного. Но город не похож на столицу спортивного праздника, а больше напоминает осажденную крепость или концлагерь со всеми вытекающими — блокпостами, насильственным отселением «нежелательных элементов», грязными улицами и клопами.
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