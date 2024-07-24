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Царьград

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Токио объявил протест России из-за санкций против 13 японских бизнесменов

Токио объявил протест России из-за санкций против 13 японских бизнесменов

Япония выразила ноту протеста России из-за санкций в отношении 13 японских граждан из крупного бизнеса.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ба! Протест? Уф,испугали бабку кое- чем......
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14 час.

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