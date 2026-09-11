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Россиян отказались пускать на фестиваль в Грузии за 2 недели до старта

Россиян отказались пускать на фестиваль в Грузии за 2 недели до старта

За 14 дней до старта фестиваля в Тбилиси организаторы официально закрыли доступ гражданам России. Для российских туристов это стало неожиданностью.

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