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Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26

Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26

Михаил Сергачев дважды помешал Давиду Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». Российский защитник не дал чешскому форварду «Бостона» увеличить преимущество в счете в концовке игры.

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