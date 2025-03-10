Жителей Смоленска предупредили о новой схеме мошенников

«Её якобы можно получить на Госуслугах, стоит лишь подать заявление. Затем Социальный фонд России начислит средства» Новая схема мошенников может стать опасной для смолян - неизвестные распространяют фейк о якобы положенных выплатах, которые начисляет Социальный фонд РФ.