Жителей Смоленска предупредили о новой схеме мошенников

«Её якобы можно получить на Госуслугах, стоит лишь подать заявление. Затем Социальный фонд России начислит средства» Новая схема мошенников может стать опасной для смолян - неизвестные распространяют фейк о якобы положенных выплатах, которые начисляет Социальный фонд РФ.
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