Паслер заявил об увеличении финансирования здравоохранения на 30%

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования здравоохранения на 30% в 2025-2026 годах.
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