Кто родился 21 мая

Александр Петрович Петров (67 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Занимался фармацевтическим бизнесом в Свердловской области: был исполнительным директором, председателем совета директоров ООО «Юнона» и ООО «Завод Медсинтез».
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