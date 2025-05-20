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Парламентская газета

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Кто родился 21 мая

Кто родился 21 мая

Александр Петрович Петров (67 лет), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Занимался фармацевтическим бизнесом в Свердловской области: был исполнительным директором, председателем совета директоров ООО «Юнона» и ООО «Завод Медсинтез».

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