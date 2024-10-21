Отдых в Турции стал слишком дорогим для россиян, поэтому многие выбирают более доступные варианты. Абхазия остается самым дешевым "заграницей", где можно искупаться и провести комфортный отдых за 100 тысяч рублей.
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