Российский СПГ в Китай: в этом году рекорд начала навигации по СМП не был побит

Мировая глобальная энергетическая система все больше деглобализуется. Новые сегменты политических блоков и союзов обеспечивают свои потребности в сырье самостоятельно, в тесном сотрудничестве, без обращения к старым инструментам и торговым путям.
Мировая глобальная энергетическая система все больше деглобализуется. Новые сегменты политических блоков и союзов обеспечивают свои потребности в сырье самостоятельно, в тесном сотрудничестве, без обращения к старым инструментам и торговым путям.
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