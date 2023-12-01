Директор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил об уходе с занимаемого поста. Ожидается, что новым гендиректором Большого театра станет художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев.
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