Нужна ли «масленщику» своя скважина?

Современные смазочные материалы состоят из достаточно сложных, высокотехнологичных компонентов. Значит ли это, что сделать качественное масло по силам только огромной компании? Вовсе нет, и примеров тому множество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии