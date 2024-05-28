ВС РФ подготовили ВСУ ловушку на Харьковском направлении – полковник СБУ

На севере Харьковской области ВС РФ создали опасную для ВСУ оперативную обстановку. Об этом 27 мая в эфире авторского YouTube-канала (видеоблога) украинского журналиста и телеведущего Александра Шелеста* заявил его соотечественник, полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, прокомментировав ситуацию.