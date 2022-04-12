Онколог Каприн сообщил об отсутствии в РФ дефицита на онкопрепараты

Россия на сегодняшний день не испытывает дефицита лекарств для пациентов с онкологией. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Россия на сегодняшний день не испытывает дефицита лекарств для пациентов с онкологией. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
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