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Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы

Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы

Расчеты оборонных расходов стран НАТО должны исходить не от безликих процентов ВВП, а из действительных потребностей их армий, заявил президент Чехии Петр Павел, 11 января в интервью «Радиожурналу» Свое заявление он сделал, комментируя высказывание избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить оборонные бюджеты государств-членов альянса до 5%.

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