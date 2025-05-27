«‎Салюты» на заводах Taurus: чем могут закончиться поставки дальнобойных европейских ракет Украине

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Мировые СМИ широко цитируют заявление новоизбранного канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что европейские страны разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами, производимыми в Германии, Франции и Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии