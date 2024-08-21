Медведев: переговоры с Киевом прекращены и начнутся только после его разгрома

Атака Украины на Курскую область прекратила разговоры о возможных переговорах между Москвой и Киевом и показала, что достичь мира возможно только путем "полного разгрома" украинской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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