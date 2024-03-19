«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

Evgenija Palette

Да эта Поклонская - просто недалекая сельская курица. Оттого и - фанатизм по отношению к ее собственным ценностям. До пиетета. А высшее образование, которое ЕЙ ТОЛЬКО ВРЕДИТ, потому что придает УВЕРЕННОСТИ ЕЕ ДУРИ - вообще не в счет... Что касается Царя, то предлагаю вам, большевистским жидовским выкормышам, ПОКАЗАТЕЛЬНО ЗАТКНУТЬСЯ, поскольку это они сделали из него то, чем он никогда не был (чтобы приобрести статус "избавителей"... Только вот, от чего? Лучший способ утвердиться - это ОШЕЛЬМОВАТЬ СТАРЫЙ ОФИЦИОЗ, что они и делали все семьдесят лет, демонстрируя в магазинах обрезанные донельзя ПЛОСКИЕ И ТРУБЧАТЫЕ КОСТИ ЖИВОТНЫХ, ВМЕСТО МЯСА... И, уже с Хрущева, подготавливая почву для монтажа воссозданной ими ЕРЕСИ, что закончилось БЕСПРИМЕРНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ... Неуютно им было, даже в своей брехне... ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в 17-м учредить ЗАБЫЛИ... И вернулись за ней в 90-х... (потому что в 17-м ПРОЛЕТАРСКАЯ ДОКТРИНА НЕ ПОЗВОЛЯЛА)... А как же дворцы, яхты, солидные счета в банках и бабы (оптом и в розницу)...