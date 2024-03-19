Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала одной из главных героинь, буквально символом «крымской весны».
«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»
Комментарии
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Пульхерия Djem
А что,её кто-то преследовал,за то.что она украинка,или за песни на мове лицо разбили? Украинка и украинка,чего так кичиться-то?С Николашкой просто позор,она не очень хорошо воспитана и образована,раз посмела притащить на "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" портрет Николая,он же ничем себя не проявил,кроме кровавого воскресенья.Не знала,что бюст может мироточить .Единственное,что не позволяет о нём говорить негативно-это ужасная гибель его семьи.Это,конечно,бесчеловечно.
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42 мин.
Сергей Дмитриев
Анекдот времён РИ : Прапор выстроил новобранцев и спрашиваает: Кто знает иностранные языки? Шаг вперёд сделали два бравых новобранца. Одного он спрашивает: "Какай"? Ему в ответ: "Вятской" Прапор хлесь его по морде. Спрашивает друого, а ты? Последовал ответ: "ИщщО хлещщи." Большевики перебрали в рев. интузиазме. Надо было сохранить губернское админделение и незачем было бы выделять национальности при всех социальных нововедений.
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29 мин.
Evgenija Palette
Да эта Поклонская - просто недалекая сельская курица. Оттого и - фанатизм по отношению к ее собственным ценностям. До пиетета. А высшее образование, которое ЕЙ ТОЛЬКО ВРЕДИТ, потому что придает УВЕРЕННОСТИ ЕЕ ДУРИ - вообще не в счет... Что касается Царя, то предлагаю вам, большевистским жидовским выкормышам, ПОКАЗАТЕЛЬНО ЗАТКНУТЬСЯ, поскольку это они сделали из него то, чем он никогда не был (чтобы приобрести статус "избавителей"... Только вот, от чего? Лучший способ утвердиться - это ОШЕЛЬМОВАТЬ СТАРЫЙ ОФИЦИОЗ, что они и делали все семьдесят лет, демонстрируя в магазинах обрезанные донельзя ПЛОСКИЕ И ТРУБЧАТЫЕ КОСТИ ЖИВОТНЫХ, ВМЕСТО МЯСА... И, уже с Хрущева, подготавливая почву для монтажа воссозданной ими ЕРЕСИ, что закончилось БЕСПРИМЕРНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ... Неуютно им было, даже в своей брехне... ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в 17-м учредить ЗАБЫЛИ... И вернулись за ней в 90-х... (потому что в 17-м ПРОЛЕТАРСКАЯ ДОКТРИНА НЕ ПОЗВОЛЯЛА)... А как же дворцы, яхты, солидные счета в банках и бабы (оптом и в розницу)...
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23 мин.
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