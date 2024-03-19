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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    Да эта Поклонская - просто недалекая сельская курица. Оттого и -  фанатизм по отношению к ее собственным ценностям. Д...«Я украинка. И я ...
  • Сергей Дмитриев
    Анекдот времён РИ : Прапор выстроил новобранцев и спрашиваает: Кто знает иностранные языки? Шаг вперёд сделали два бр...«Я украинка. И я ...
  • Пульхерия Djem
    А что,её кто-то преследовал,за то.что она украинка,или за песни на мове лицо разбили? Украинка и украинка,чего так ки...«Я украинка. И я ...

«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала одной из главных героинь, буквально символом «крымской весны».

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Комментарии
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Пульхерия Djem
А что,её кто-то преследовал,за то.что она украинка,или за песни на мове лицо разбили? Украинка и украинка,чего так кичиться-то?С Николашкой просто позор,она не очень хорошо воспитана и образована,раз посмела притащить на &quot;БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК&quot; портрет Николая,он же ничем себя не проявил,кроме кровавого воскресенья.Не знала,что бюст может мироточить .Единственное,что не позволяет о нём говорить негативно-это ужасная гибель его семьи.Это,конечно,бесчеловечно.
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42 мин.
Сергей Дмитриев
Анекдот времён РИ : Прапор выстроил новобранцев и спрашиваает: Кто знает иностранные языки? Шаг вперёд сделали два бравых новобранца. Одного он спрашивает: &quot;Какай&quot;? Ему в ответ: &quot;Вятской&quot; Прапор хлесь его по морде. Спрашивает друого, а ты? Последовал ответ: &quot;ИщщО хлещщи.&quot; Большевики перебрали в рев. интузиазме. Надо было сохранить губернское админделение и незачем было бы выделять национальности при всех социальных нововедений.
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29 мин.
Evgenija Palette
Да эта Поклонская - просто недалекая сельская курица. Оттого и -  фанатизм по отношению к ее собственным ценностям. До пиетета. А высшее образование, которое ЕЙ ТОЛЬКО ВРЕДИТ, потому что придает УВЕРЕННОСТИ ЕЕ ДУРИ - вообще не в счет... Что касается Царя,  то предлагаю вам, большевистским жидовским выкормышам, ПОКАЗАТЕЛЬНО ЗАТКНУТЬСЯ,  поскольку это они сделали из него то, чем он никогда не был (чтобы приобрести статус &quot;избавителей&quot;... Только вот, от чего? Лучший способ утвердиться - это  ОШЕЛЬМОВАТЬ СТАРЫЙ ОФИЦИОЗ, что они и делали все семьдесят лет, демонстрируя в магазинах обрезанные донельзя ПЛОСКИЕ И ТРУБЧАТЫЕ КОСТИ ЖИВОТНЫХ, ВМЕСТО МЯСА... И, уже с Хрущева, подготавливая почву для монтажа воссозданной ими ЕРЕСИ, что закончилось БЕСПРИМЕРНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ... Неуютно им было, даже в своей брехне... ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в 17-м учредить ЗАБЫЛИ... И вернулись за ней в 90-х... (потому что в 17-м ПРОЛЕТАРСКАЯ ДОКТРИНА НЕ ПОЗВОЛЯЛА)...  А как же дворцы, яхты, солидные счета в банках и бабы (оптом и в розницу)...
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23 мин.

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