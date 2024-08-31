Борис ВолгинСанкт-Петербург, Россия В новой России отказались от идеалов, и жизнь разделила людей на господ и прислугу.
1 сентября — день необременительных знаний
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Либеральный, псевдодемократический Закон об образовании необходимо менять! Бездарные политические деятели решили продемонстрировать западу какие они демократы, а ушлые чиновники живенько освоили соросовские подачки и изобрели законы, уничтожающие образование!
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