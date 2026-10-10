Угрожавший убивать жителей Донбасса мэр Днепропетровска Борис Филатов сбежал с Украины

Городской голова Днепропетровска Борис Филатов*, известный своими резкими высказываниями и конфликтами с журналистами, спешно уехал из страны.
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