На реках и побережье Северного моря  объявлено штормовое предупреждение

Северная Германия будет оставаться штормовой и влажной: Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) прогнозирует сильные штормовые нагоны на реках Эльба, Везер и Эмс в Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии и Бремене в пятницу утром.