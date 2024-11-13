Улучшить жизнь северян: вопросы развития Арктики обсудили на комиссии Госсовета

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Заседание комиссии Государственного совета РФ, посвященное вопросам Северного морского пути и Арктики прошло под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Москве.
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