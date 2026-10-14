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Царьград

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Минздрав Краснодарского края разъяснил требования для детсадовцев

Минздрав Краснодарского края разъяснил требования для детсадовцев

Врач Светлана Хан из Краснодарского Минздрава рассказала о критериях возвращения детей в детсад после болезни: нормальная температура, активность, отсутствие одышки.

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