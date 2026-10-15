Сразу скажем: неправильного способа тут нет. фото: MAXIM/AIВместе с бренд-директором часов Sergey Gribnyakov Джаванширом Гаджиевым разбираемся, почему одни люди носят часы циферблатом наружу, а другие — на внутренней стороне запястья, и что эта деталь может рассказать о владельце.
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