Звезда сериала «Полярный» Екатерина Шпица рассказала о том, как потеряла ребёнка: «Стало легче»

Российским фондом «Свет в руках» 8 ноября учрежден праздник матерей, потерявших своего ребёнка. В рамках этого события Катерина Шпица поделилась, что тоже имеет непосредственное отношение ко всем женщинам, прошедшим этот тяжелый путь.