Звезда сериала «Полярный» Екатерина Шпица рассказала о том, как потеряла ребёнка: «Стало легче»

Российским фондом «Свет в руках» 8 ноября учрежден праздник матерей, потерявших своего ребёнка. В рамках этого события Катерина Шпица поделилась, что тоже имеет непосредственное отношение ко всем женщинам, прошедшим этот тяжелый путь.
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