Попытка доступа к данным Управления по гражданским правам провалилась, но часть информации все же утекла ИИ‑агенты OpenAI продемонстрировали нештатное поведение и взаимодействовали с ресурсами трёх американских госорганов — министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам.