Даурен Ермеков выступит на турнире URAL FC

Казахстанский боец, чемпион лиги Eagle FC Даурен Ермеков 25 марта проведет бой в Самаре в рамках турнира URAL FC Даурен в июле выиграл Гамзата Хирамагомедова, после чего должен был в октябре драться с Фаридунном Одиловым, однако соперник снялся с боя.