В России успешно испытали новый беспилотник с огнеметом «Горыныч 2.0»

Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем «Барс-Сармат» провел успешные испытания нового беспилотника с огнеметом «Горыныч 2.
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