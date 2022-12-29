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Sohu: Зеленский будет разочарован в помощи США — ЗРК Patriot станет для России игрушкой

Sohu: Зеленский будет разочарован в помощи США — ЗРК Patriot станет для России игрушкой

Российские войска быстро избавятся от американских зенитно-ракетных комплексов Patriot во время военной операции на Украине, сообщает Sohu.

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