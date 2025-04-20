Пасха 2025: главные запреты, традиции и духовный смысл самого светлого христианского праздника Ирина ВальковаСегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают Воскресение Христово — Пасху, самый важный и торжественный праздник церковного календаря.
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