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Пасха 2025: главные запреты, традиции и духовный смысл самого светлого христианского праздника

Пасха 2025: главные запреты, традиции и духовный смысл самого светлого христианского праздника

Пасха 2025: главные запреты, традиции и духовный смысл самого светлого христианского праздника Ирина ВальковаСегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают Воскресение Христово — Пасху, самый важный и торжественный праздник церковного календаря.

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