Власти Одессы подписали распоряжения по сносу памятника Пушкину

Власти Одессы приняли решение снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в центре города. Об этом 19 сентября сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов».
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