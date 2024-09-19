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Власти Одессы подписали распоряжения по сносу памятника Пушкину

Власти Одессы подписали распоряжения по сносу памятника Пушкину

Власти Одессы приняли решение снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в центре города. Об этом 19 сентября сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в интервью на YouTube-канале «Сила городов».

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