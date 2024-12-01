Минобороны подвело итоги работы бойцов армии ВС РФ по освобождению населенных пунктов этой осенью.За осень текущего года, судя по отчетам Минобороны России, русским солдатам в ходе СВО удалось освободить 88 населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии