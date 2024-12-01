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Русская армия освободила 88 населенных пунктов за осень 2024 года

Русская армия освободила 88 населенных пунктов за осень 2024 года

Минобороны подвело итоги работы бойцов армии ВС РФ по освобождению населенных пунктов этой осенью.За осень текущего года, судя по отчетам Минобороны России, русским солдатам в ходе СВО удалось освободить 88 населенных пунктов.

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Амара Карпова
❤️🙏🇷🇺
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