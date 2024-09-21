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Писарев о «Спартаке» в 90-х: «Нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи», бандиты – то же самое»

«В 90-х, самых лихих, мы были такими крутыми спартаковцами, нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи».

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