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США и Британия нанесли удары по восьми военным объектам хуситов

Удар союзников по позициям правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситы) был нацелен на их подземные склады и объекты, связанные с ракетной программой и наблюдением, говорится в совместном заявлении американских и британских военных ведомств.

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