Психолог раскрыла, когда детям можно рассказать всю правду про Деда Мороза

Ребенок начинает подозревать, что Деда Мороза не существует в 10-12 лет. В это время родители должны проявить искренность и рассказать правду, заявила детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова.
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