Вашингтон готовит почву для признания Крыма? FT: При Трампе США могут закрепить раздел Украины

Вашингтон готовит почву для признания Крыма? FT: При Трампе США могут закрепить раздел УкраиныКлассификация статуса Крыма после окончания боевых действий станет одним из самых острых вопросов возможного мирного урегулирования, пишет Financial Times.
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