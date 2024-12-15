ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Фое Ляен из личных денен им поможет надеюсь?Украина запросила...
  • Eduard
    А шо Вукраина уже в Европе,что те им что-то обязаны?Нет!В не "нет" и суда нет! Костры разводите,динамо в руках держите!Украина запросила...
  • Eduard
    За что и получит в своё время!Владелец Global S...

Депутат Шеремет поставил Грузию в пример Украине

Депутат Шеремет поставил Грузию в пример Украине

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в воскресенье, 15 декабря, заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины, противостоя западной цветной революции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх