Департамент Чукотки 4 августа закроет переправу из-за сильного ветра

Из-за мощного ветра, достигающего 17-20 м/с, 4 августа будет прекращена переправа через Анадырский лиман в Чукотском автономном округе.
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