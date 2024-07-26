Песков: законодательство в сфере информации должно расширяться и на интернет

Законодательное регулирование в сфере информации нужно расширить на интернет, этот процесс уже идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Мастерская новых медиа" Представитель Кремля отметил, что все происходящее в интернете "напрямую связано с жизнью".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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