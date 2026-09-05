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Тульские новости

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Прощание с Олегом Лукичевым пройдет 7 сентября

Прощание с Олегом Лукичевым пройдет 7 сентября

Прощание с известным тульским хирургом и парламентарием Олегом Лукичевым состоится 7 сентября в 10:00 в Успенском соборе, по адресу ул.

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