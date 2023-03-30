На боевое дежурство ВС РФ поставлен новый комплекс доведения информации о ракетном нападении

В условиях растущей международной напряженности и все более обостряющейся конфронтации с НАТО, российские Вооруженные силы продолжают наращивать и усовершенствовать систему защиты нашей страны от ракетных ударов условного противника.
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