Ямалец рассказал, как убил знакомого на рыбалке

В Тазовском районе мужчина признался в убийстве своего знакомого, которое случилось на рыбалке. Между ними произошёл конфликт, как уверяет подозреваемый в убийстве, противник первым на него напал с ножом, ему пришлось защищаться.
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