Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт объяснил, как крупное окружение ВСУ влияет на безопасность Белгорода

Эксперт объяснил, как крупное окружение ВСУ влияет на безопасность Белгорода

Окружение крупного узла противника в Харьковской области позволит отодвинуть угрозу от Белгородской области на 20 километров.

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